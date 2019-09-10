شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى : تعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع هدف حيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس – رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر الهيئة المهندس محمد زكي السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية و الوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وذلك لبحث أوجه التعاون والتكامل بين الغرف الصناعية والهيئة وخاصة في مجالات تعميق التصنيع وإنتاج بعض السلع الاستراتيجية ، وقد حضر اللقاء عدد من رؤساء الشركات التابعة للهيئة .

وبحسب بيان صحفى صادرعن اتحاد الصناعات المصرية ، نظمت الهيئة العربية للتصنيع جولة تعريفية بالمصانع التابعة للهيئة والتي تتضمن الصناعات المدنية إلى جانب الصناعات العسكرية وتلى ذلك عرض فيلما تسجيليا عن كافة مصانع الهيئة.

وقد عبر السويدي ، عن سعادته بمستوى وتنوع الإنتاج بمصانع الهيئة مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا بين إتحاد الصناعات المصرية بكافة القطاعات الصناعية التي يمثلها والهيئة بهدف تعميق التصنيع المحلي للإستغناء عن الإستيراد تدريجيا وتوفير العملة الأجنبية، ولما يمثله ذلك من فرص لرجال الصناعة للتوسع في أعمالهم بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف السويدي ، أن العمل على تشجيع التصدير سيكون بالتوازي وخاصة إلى دول أفريقيا وأوضح أن إتحاد الصناعات المصرية قد حقق شوطا من النجاح في التواصل مع والوصول إلى العديد من دول أفريقيا من خلال لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد مقترحا إنضمام عدد من المسئولين بالهيئة اليها، الأمر الذي لاقى استحسانا وموافقة من الفريق التراس.

وبعد جلسة حوارية مفتوحة اتفق الحاضرون على التواصل الدائم وعقد الإجتماعات المكثفة والمتخصصة في كافة القطاعات الصناعية الواعدة لتحقيق الأهداف المرجوة من النهوض بالقطاع وتعميق الانتاج ورفع تنافسيته.

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