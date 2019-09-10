شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: شراكة بين شبكة we وإريكسون لإنشاء مركز تدريب ومعمل ابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار، لتوفير تكنولوجيا وبيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي؛ وذلك بحضور يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تهيئة البيئة المناسبة لبحث وتطبيق الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال علم الروبوتات، بجانب تقديم ندوات لتوعية وإثراء المعرفة لدى الشباب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مع إقامة ورش عمل لهم لاعتمادهم لاحقاً كمدربين بالمختبر.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة الدولة لتوفير مراكز للتنمية الإبداعية وريادة أعمال الشباب ودعم البحث الأكاديمى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وماتياس يوهانسن نائب رئيس شركة إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس إريكسون مصر والسعودية.

وبموجب الاتفاقية تقوم شركة إريكسون بتوفير البرمجيات المطلوبة والأجهزة اللازمة لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار؛ فيما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتجهيز المبنى بوسائل الاتصالات اللازمة.

وفي هذا السياق؛ أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الفكر الابتكاري وتشجيع البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وبناء قاعدة علمية من الشباب المتخصص فى هذا المجال من أجل تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة والتطبيقات لتلبية احتياجات المجتمع المصرى؛ مشيرا إلى حرص الدولة على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى وتوظيفها فى المجالات المختلفة لتمكين المجتمع من التحول الرقمى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وصرح يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة قائلاً: "أنا فخور لكون إريكسون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا في السويد، ستتعاون مع المصرية للاتصالات لتوفير منصة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلى فى مصر، مما سيتيح الفرصة للعمل معاً لدعم الشباب والشركات الناشئة، لتصبح مصر شريكاً فعالاً ورائدا في عصر الذكاء الاصطناعى".

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات "نحن سعداء للغاية بهذه الاتفاقية التي تساعد على تقديم كل ما هو جديد في مجال الخدمات الرقمية المتطورة، وتعد الشباب المصرى لمواجهة العالم المتسارع نحو العولمة من خلال تعزيز قدراتهم في مجالات التعليم والمعرفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ مشيرا إلى التزام الشركة المصرية للاتصالات بتقديم أفضل الخدمات لعملائها والشعب المصري من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية، وعقد شراكات استراتيجية مع أكبر شركات العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال ماتياس يوهانسن نائب رئيس شركة أريكسون في الشرق الاوسط وأفريقيا ورئيس اريكسون مصر والسعودية ان الاستثمار في مراكز الابتكار من أولويات شركه اريكسون ويتماشي مع رؤية دولة السويد للمساهمة في بناء الكوادر وتنمية مهارات الأفراد والشركات.

ويتماشي التعاون المشترك بين الشركة المصرية للاتصالات واريكسون في هذا المجال في الرغبة المشتركة لتأدية الخدمة المجتمعية وترسيخ وتطوير التعاون بين الشركتين والذي يعود لأوائل القرن الماضي.