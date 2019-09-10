شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد.. صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 على مدار اليوم عددا من أهم الأخبار الاقتصادية والعالمية منها صرف الدولة لمرتبات شهر سبتمبر الأحد المقبل ، والبنك المركزى يعلن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 4.9% فى أغسطس الماضى، و أسعار العملات ومتابعة لأهم الأخبار فى البوصة المحلية والعربية، إضافة إلى أهم المؤتمرات الاقتصادية التى شهدتها مصر اليوم .

واليكم أهم الأخبار التى تم رصدها:

صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة يوم الأحد المقبل قبل بدء العام الدراسى

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 4.9% فى أغسطس الماضى

المالية: بدء استبدال 5 ملايين بطاقة إلكترونية للرواتب الحكومية بكارت «ميزة» مجانًا

بنك مصر يقود تحالفا من خمسة بنوك لمنح تمويل بمبلغ 1.5 مليار جنيه مصري

من بينها الموالح والأرز.. سلع استهلاكية تتراجع أسعارها خلال أغسطس.. تعرف عليها

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. و 16.43 جنيه للشراء

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10-9-2019

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

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5 أرقام ترصد تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس 2019.. تعرف عليها

وزير الإسكان: تنفيذ 70824 شقة بأكتوبر الجديدة و4236 وحدة بـ"سكن مصر"