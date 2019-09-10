شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9-2019.

إيقاف تداول 9 شركات إيقاف تداول 9 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى اودن للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، ايديتا للصناعات الغذائية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه، وذلك بعد شطب شركة جلوبال تليكوم أمس والتى يتجاوز رأس مالها 20 مليار جنيه. البورصة تخسر 22.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه، وذلك بعد شطب شركة جلوبال تليكوم أمس والتى يتجاوز رأس مالها 20 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.8 مليون ورقة مالية بقيمة 711 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 234 ألف جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 18200 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة. Advertisements وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 5.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 6.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 17.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة: - ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 42.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 18.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.73%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.44%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.719 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.18%.