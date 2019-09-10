شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية: بعثة لبنسلفانيا 14 أكتوبر المقبل بحضور وزيرة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سيلفيا ميناسا المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، اليوم عن سفر بعثة تجارية من أعضاء الغرفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وقالت سيلفيا، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ستكون على رأس الوفد المشارك، بهدف استعراض قصة النجاح المصرية، وما شهده الاقتصاد المصرى من نمو وتقدم.

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أضافت أن مصر ستسقبل يوم 30 أكتوبر المقبل وفدا من الشركات الأمريكية ،لزيارة القاهرة وبحث العلاقات الاقتصادية.

وتبلغ الاستثمارات نحو 22.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017-2018 ممثلة فى 1576 شركة، وفق بيانات وزارة الاستثمار فتعمل 42 شركة فى مجال النفط والغاز، ووتعمل 686 شركة فى قطاع الخدمات، وتعمل 41 شركة فى المجال المالى، وفى مجال التصنيع تعمل 327 شركة، كما تعمل 124 شركة فى قطاع الإنشاءات، وتعمل 226 شركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

فيما تعمل 80 شركة فى السياحة وأخيرا فى مجال الزراعة تعمل 50 شركة.