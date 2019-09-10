شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: أسعار الدواجن مستقرة فى الأسواق والسعر من المزرعة 19 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا فى الأسواق فى الفترة الحالية ، مشيرا Yلى أن الأسعار تعتبر منخفضة خلال الفترة الحالية .

وكشف السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن مستقرة بالسوق المصرى، موضحا أن الأسعار من المزرعة بـ19 جنيها للكيلو، وأن السعر يصل للمستهلك بين 22 – 23 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة بـ25 جنيها للكيلو فى حيت تصل للمستهلك بين 29 – 30 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد أن أسعار البيض استقرت عند 24 جنيها للكرتونة من المزرعة، في حين يصل سعرها فى الأسواق بين 30 -31 جنيها.