“أرامكو” تحدد البنوك المسؤولة عن إدارة الطرح العام الأولي لأسهمها

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت مصادر مطلعة، إن “أرامكو” استقرت على البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، وتتضمن “جولدمان ساكس” و”جيه.بي مورجان تشيس”، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت هذه البنوك باختيارها، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، القول إن الشركة قد تختار المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي.