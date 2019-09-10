الان تتابع “أرامكو” تحدد البنوك المسؤولة عن إدارة الطرح العام الأولي لأسهمها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت مصادر مطلعة، إن “أرامكو” استقرت على البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، وتتضمن “جولدمان ساكس” و”جيه.بي مورجان تشيس”، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت هذه البنوك باختيارها، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، القول إن الشركة قد تختار المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي.
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