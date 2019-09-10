شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الاتحادية للضرائب فى الإمارات : رد الضريبة للمستحقين إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات، أن عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة للاسترداد ستتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب بدون أي وسطاء، عبر الأنظمة الإلكترونية المتطورة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تتوافر بها أعلى مستويات الأمان في التعاملات المالية.

ونوهت الهيئة بأن عمليات رد الضريبة تتم عبر الأنظمة الرسمية باستخدام رقم (آي بان) المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي.

وأوضحت أن هذه الأنظمة الرسمية تعتمد على التعامل المباشر بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلين لديها من خلال أرقام التسجيل الضريبية، وتتميز بالدقة، وسرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

وجددت الهيئة دعوتها لكافة المسجلين لدى الهيئة لاتخاذ الحيطة والحذر، وتحري الدقة، والمحافظة على سرية معلوماتهم الخاصة، مشددة على أنه لا يجب الإفصاح لأي جهة، أو شخص عن أي بيانات أو معلومات مالية أو محاسبيه خاصة.

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