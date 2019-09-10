شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم يشترى 13 مليون سهم بـ"سبيد ميديكال" ليرفع حصته إلى 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترى المساهم شريف علاء الزيات، 13 مليون سهم بشركة سبيد ميديكال خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بالبورصة المصرية، بسعر 1.094 جنيه ليصل إجمالى الصفقة 14.2 مليون جنيه، لترتفع حصته من 4.99% إلى 10%.

وبحسب إفصاحات شركة سبيد ميديكال للبورصة، خفض المساهمين طارق محمد القيعى، محمود لاشين، حازم الفار، حصتهم بالشركة من 6.032% إلى 5.509% للأول، 38.327% إلى 35.801 % للثانى، 15.063% إلى 13.882% للثالث، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.