شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: 19 سبتمبر بدء الحفر للمترو من محطة ناصر فى اتجاه ماسبيرو والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النقل إنه سيبدأ الحفر يوم 19 سبتمبر فى اتجاه الخط الجديد نحو الزمالك وماسبيرو حتى إمبابة بداية من محطة ناصر .

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية فى مصر حول قطاع النقل ومستقبله فى مصر بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى .

وأضافت الوزارة إنه سيتم العمل أيضا من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية خاصة أنه سيتم الانتهاء من الخط الثالث إبريل المقبل وهو الخط الذى يعمل حاليا من العتبة وهو خط مهم للغاية وسيشهد تفريعات إضافية فيه لضم المناطق الصناعية الجديدة .

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وقالت "إننا نهتم أيضا بالعديد من المناطق وستشهد الأسكندرية تطويرا لقطار أبو قير، حيث أنهينا دراسة تطوير النقل بالمحافظة وسيتم إنشاء مترو بدلا من قطار أبو قير سيربط الأسكندرية كلها ببعض بداية من أبو قير حتى برج العرب وبالفعل تم التعاقد مع استشاري عالمى تمهيدا لطرحه للتنفيذ والتمويل الذى سيكون من عوائد القطاع، وفيما يتعلق بترام الرمل جارى دراسة تطويره بترام آخر، مع توسعة مسار القطار السريع ليصل للعلمين الجديدة، وحول تطوير الموانئ فسيتم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم فى نهاية يونيو العام المقبل".

أوضحت الوزارة "إن مستقبل مصر فى التجارة الخارجية وبالتالى نهتمً كثيرا بالموانئ البحرية لتطويرها بإضافة أرصفة جديدة ومحطات جديدة وربطها بالسكك الحديد بالتنسيق مع كافة الوزارات خاصة تطوير ميناء الأسكندرية الذى يحتاج لتطوير كبير".