شكرا لقرائتكم خبر عن 6.6 مليون درهم صافى أرباح "أسواق عجمان التعاونية" خلال النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغت صافي أرباح جمعية أسواق عجمان التعاونية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 6.6 مليون درهم محققة قفزة استثنائية عن النسبة التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك رئيس مجلس إدارة الجميعة إن الأرباح المتوقعة مع نهاية العام الجاري ستصل إلى 15 مليون درهم ، بينما ستصل المبيعات إلى 210 ملايين درهم وذلك بفضل الجهود الكبيرة لفريق عمل الجمعية و مبادراتها و عروضها القيمة والتي تلقي إقبالا كبيرا من شرائح المجتمع كافة.

وأكد النعيمي حرص مجلس إدارة الجمعية العمل مع الجهات كافة في الدولة خاصة وزارة الاقتصاد لوضع كل المنتجات الاستهلاكية في متناول الجميع وتثبيت أسعار السلع والمنتجات المقدمة للمستهلكين،وتوفير سلع تلبي احتياجاتهم بشكل دائم مع التنوع والشمولية في العرض على مختلف الأصناف التي تقدمها الجمعية.

وكانت جمعية أسواق عجمان التعاونية قد دشنت موقعها للتسوق الإلكتروني لتتيح الفرصة للمستهلكين التسوق عبر الشبكة العنكبوتية وتوفر خيارات واسعة من المنتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ذات العلامات التجارية العالمية إذ يستطيع المتسوق من خلال التطبيق الذكي استخدام نظام بسيط وسهل وعبر خطوات محدودة من شراء 80 في المائة من المنتجات المعروضة في أفرع الجمعية والتي يصل عددها إلى 80 ألف منتج.