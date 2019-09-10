شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة الإسكان توقع بروتوكول لإنتاج الطاقة من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى بوزارة الإسكان للإعلان عن تفاصيل البروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم .

ومن جانبه قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن البروتوكول عبارة عن شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المخلفات، لافتا إلي أن الهدف من البروتوكول هو هدف تنموي وليس استثماري، وأنه سيتم إنشاء عدد من المحطات داخل المدن الجديدة.

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وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، أنه من المقرر أن يتم التوسع مستقبلا فى محافظات الصعيد، من أجل إحداث نسبة تنمية داخل المدن الجديدة بمحافظات وجه قبلي.