شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبى تدعو للاستثمار فى البيانات المفتوحة لمساعدة الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دعت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى الاستثمار بالبيانات المفتوحة لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة على دراسة السوق المستهدف بشكل دقيق وتبين مدى حاجته لمنتجات وخدمات هذه الشركات وذلك في تقرير حديث أصدرته بالتعاون مع شركة " رولاند بيرجر" اليوم ضمن سلسلة تقارير دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الدولة ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .
وسلط التقرير الضوء على تحدي ملاءمة منتجات وأفكار الشركات الناشئة للسوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من أهم الخطوات لتحقيق النجاح والنمو لتلك الشركات معتبراً ان ضمان تلبية المنتج أو الخدمة للاحتياجات الفعلية للسوق المستهدف هو أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند إطلاق منتج او خدمة جديدة.
وأوضح التقرير أنه يمكن للشركات الناشئة التحقق من ملاءمة المنتج أو الخدمة للسوق المستهدف والتغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة ومواءمة المفاهيم مع احتياجات السوق ورفع مستوى الوعي والاستفادة من مجموعات البيانات المتاحة بما فيها الاشتراك في تطوير حلول مخصصة مع العملاء أو الشركاء المستهدفين ومنها المؤسسات والهيئات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة دبى تدعو للاستثمار فى البيانات المفتوحة لمساعدة الشركات الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.