شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بحسن معاملة المواطن وسرعة الارتقاء بمنظومة التحصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال لقائه بمسئولى القطاع التجاري على مستوى الشركة فى إطار الإجراءات الجاري تنفيذها من أجل الإرتقاء بمنظومة التحصيل لتحقيق مصلحة المواطنين، والحفاظ على مستحقات الشركة.

وأكد خلال اللقاء علي أهمية حسن معاملة المواطن والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه العملاء والعمل علي حل مشكلاتهم بأقصي سرعة والعمل علي تذليل كافة المشكلات وتشجيع المحصلين علي أداء عملهم وحسن معاملة المواطن في الشارع واتباع الأسلوب الحضاري والراقي معه.

وأكد على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات للتعرف عن قرب على المشكلات التى تواجه القطاع وكذلك لكسب مهارات جديدة في التعامل مع المشكلات التي قد يتعرضوا لها.

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ومن ناحية أخرى نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل تحت عنوان "سلامة ومأمونية المياه" بهدف إعداد خطط مراقبة جودة المياه المنتجة لمحطات تقع بنطاق محافظة القليوبية، ووضع منهج لعدد 6 محطات شامل للتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على اهتمام الشركة القابضة بمنظومة جودة مياه الشرب، ومراقبة المياه المنتجة بجميع مراحلها بدءاً من معمل بكل محطة مرورا بالمعمل المركزى التابع للشركة ثم المعمل المرجعى بالشركة القابضة.

وناقشت، ورشة العمل، الإرشادات العامة لتنفيذ إجراءات خطة سلامة المياه وعلاقتها بالتشغيل الأمثل، والتزام شركات المياه بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطة خلال الجدول الزمني المقترح.