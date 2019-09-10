لجنة العمليات بالبورصة تحدد سعر الفتح لاكتتاب "المصرية لنظم التعليم الحديثة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يكون سعر الفتح للحق فى الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة فى أول يوم تداول هو 0.030 جنيه للحق، على أن يدرج بالقائمة الخاصة بالأوراق المالية التى يطبق عليها وحدة المزايدة واحد على الألف من الجنيه.
وحددت اللجنة، أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعرى المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول، وأن تكون القيمة التى تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلا خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 10 سبتمبر، وهى التى يتداول فيها السهم الأصلى غير محمل بالحق ولا يتداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى 30000 جنيه، وخلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، وهى الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال الحق منفصلا 807.17 جنيه، وتكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى 28385.65 جنيه.
كما حددت أنه اعتبارا من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الاقفال بالبورصة.
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