لا تزال شركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعة السيارات حذرة بشأن آفاق الأعمال بسبب النزاعات الجمركية والخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.
وقال المدير المالي للشركة، نيكولاس بيتر، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر السيارات "آي إيه إيه" في مدينة فرانكفورت الألمانية إنه لا يزال من المبكر التصريح بتنبؤات الآن بشأن العام المقبل، مضيفا أن توقعات الأرباح لا تزال متوقفة على ما إذا كان سيُجرى فرض جمارك إضافية بين الولايات المتحدة والصين منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل.
وذكر بيتر أن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعني "تدهور الوضع عن اليوم"، وقال: "هذا سيضطرنا إلى زيادة الأسعار في أسواق مختلفة، مما سيؤدي إلى تراجع حجم المبيعات، وبالتالي سنضطر إلى خفض إنتاجنا في أوكسفورد".
تجدر الإشارة إلى أن الشركة تنتج السيارات الصغيرة "ميني" في مصنعها ببريطانيا.
وذكر بيتر أن أول إجراء ملموس ستتخذه الشركة حيال إنتاجها في بريطانيا سيكون وقف الانتاج هناك يومي 31 تشرين أول/أكتوبر والأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، للتأمين اللوجستي.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "بي إم دابليو" حذرة بشأن آفاق الأعمال عقب "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.