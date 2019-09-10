هواوي: سحب دعوى ضد الإدارة الأمريكية بعد الإفراج عن معدات محتجزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هواوي

أكدت شركة "هواوي" الصينية اليوم الثلاثاء سحب دعوى كانت أقامتها ضد الإدارة الأمريكية بعد إفراج واشنطن عن معدات اتصالات كانت احتجزتها قبل عامين للاشتباه في أنها تنتهك ضوابط الصادرات.

وأعلنت الشركة، التي وضعتها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الجاري على قائمة سوداء، أن واشنطن أعادت المعدات في آب/أغسطس بعدما تأكدت من أنها لا تحتاج لترخيص للتصدير.

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، كما أنها مارست ضغوطا على حلفائها الغربيين حتى لا يستخدموا تقنيات الشركة. وتنفي هواوي صحة مزاعم التجسس.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أصبحت محورا رئيسيا من محاور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت التوترات بين البلدين هدأت قليلا في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي عقد في اليابان أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات.