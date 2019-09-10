شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: نحتاج لمضاعفة إمكانيات السكة الحديد 25 مرة وشراء200 جرار جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النقل، إن السكك الحديدية تمتلك 905 جرارات منها فقط 450 تعمل منذ عام 1977، وبالتالى تحركنا بشكل كبير لتجديد الأسطول كله.

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية فى مصر حول قطاع النقل ومستقبله فى مصر بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

وأضافت "إننا طورنا القطارات والسكك الحديدية ونسعى للتوسع فى السكة الحديد وفى الجرارات والعربات بجانب تحسين وتطوير إشارات السكة الحديد، حيث تم تجديد 815 كيلو فى السكة، بجانب تطوير 1017 مزلقان و166 محطة من 181 محطة، نحتاج لمضاعفة الإمكانيات 25 مرة لأنه مع إنشاء السكة كان عدد السكان 4 ملايين فقط الآن نحن 100 مليون".

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وقالت "إن عملية التطوير ستكون من خلال الشركات، خاصة أن أطوال السكة 10 آلاف كيلو بجانب التعاقد على شراء 100 جرار و1600 عربة حديثة بتمويل مجرى، أن السكة الحديد قادرة على سداد القروض التى يتم بها التطوير".

وأضافت الوزارة "إننا نركز على تطوير نقل البضائع بالقطارات وتطوير ذلك القطاع بشراء جرارات جديدة وبالفعل سيتم شراء 100 جرار مستقبلا بدعم البنك الأوروبى بجانب الجرارات التى سبق الاتفاق على شرائها من أمريكا وتبلغ 100 جرار، بجانب تطوير الورش بشكل كامل والمسعى لازدواج الخطوط الفردية مثل المنصورة دمياط، وقليوب منوف طنطا.

وأوضحت "إننا نستهدف لتوسعة الشبكة بخطوط جديدة منها خط يربط منطقة الروبيكى مع العاشر من رمضان وبلبيس وهذا سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص".

وكذلك ربط دمياط بجمصة بالمنصورة الجديدة بقطار كهربائى ليكون نواه للاستكمال للربط مع بلطيم ورشيد والساحل الشمالي، كما سنرفع كفاءة خط سفاجا قنا الاقصر وعمل وصلة من سفاجا الغردقة".