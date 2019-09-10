شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن إطلاق صندوق مصر السيادى رسميا مطلع 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التخطيط، أن الحكومة ستنتهى من كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل صندوق مصر السيادى أواخر شهر ديسمبر المقبل، والتي تشمل وضع استراتيجية عمل الصندوق متوسطة وبعيدة المدي، بالإضافة إلي تحديد السياسات ونظم العمل الداخلية من قبل مجلس إدارة الصندوق وممثلي الوزارات المعنية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع إطلاق الصندوق السيادي رسميًا مطلع عام 2020 الذي يعد التجربة المصرية الأولى فى هذا الصدد، لإدارة الأصول غير المستغلة من أراض ومبان حكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية العربية والأجنبية.

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ولفت المصدر، إلى أنه سيتم إعلان المدير التنفيذي الجديد لصندوق مصر السيادي أوائل أكتوبر المقبل، حيث يتولى مجلس إدارة الصندوق حاليًا المفاضلة بين اثنين من المرشحين على مقعد المدير التنفيذي، بعد استبعاد مرشحين آخرين.

وأوضح المصدر أن لجنة حصر الأصول انتهت بشكل كبير من حصر الأصول التابعة للوزارات بشكل مركزي، وبصدد حاليًا التنسيق مع المحافظات لاستكمال حصر وتدقيق بيانات الأصول غير المستغلة في المحليات، لاختيار الأصول ذات القيمة الكبيرة منها تمهيدًا لنقل ملكيتها للصندوق السيادي، لافتًا إلي أن اللجنة تضم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والإدارية وجهاز المحاسبات والبنك المركزي.

يذكر أن صندوق مصر السيادى قد تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصرى.