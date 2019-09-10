شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حرفى سورى: مصر احتوتنا بمناطق صناعية وأثبتنا تواجدنا بجانب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد محمد بيزة، مُصَنّع سورى يعمل بقطاع الاستانلس، أن مناخ العمل فى مدينة العاشر من رمضان ساعد على احتواء أصحاب الورش والمصانع السوريين بالمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أنه يعمل بالمنطقة الصناعية بالعاشر منذ عام 2013، ومنذ هذا التاريخ استطاع أن ييثبت تواجده فى هذا القطاع بجانب المصريين.

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وقال أحمد محمد، لـ"الخليج 365"، إن نشاط صناعة الاستانلس لم يكن فى عام 2013 بنفس الحجم المتوافر حاليا بالمدينة، وذلك لعدة أسباب أهمها حرص الفنيون السوريون على إحداث فارق فى النشاط بالمدينة، وهو ما أدى إلى إحداث غيرة محمودة من العمالة الفنية المصرية للمنافسة على تقديم منتجات تتمتع بجودة عالية لصالح المستهلك.

وأضاف أحمد محمد، أنه خلال فترة تواجده بالمنطقة الصناعية عمل مع عدد من المصانع الكبيرة لتنفيذ خطوط إنتاج للمصانع، ومنها ما تم تنفيذه بالتعاون مع مصممين مصريين بجودة لا تقل عن خطوط الإنتاج الأوروبية، وأصبحت ذات سمعة جيدة بين أصحاب المصانع.