شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الموالح والأرز.. سلع استهلاكية تتراجع أسعارها خلال أغسطس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار بعض السلع الاستهلاكية، تراجعاً، خلال شهر أغسطس الماضى، وهو ما ساهم فى الحد من وتيرة ارتفاع معدل التضخم الشهرى لهذا الشهر، ليسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7% عن شهر يوليو السابق له.

وبحسب نشرة أسعار السلع الاستهلاكية الشهرية، الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى أظهرت تراجع معدل التضخم الشهرى لشهر أغسطس 2019 بمقدار 0.7% عن شهر يوليو السابق له، ننشر أهم السلع الاستهلاكية التى انخفضت أسعارها ومقدار مساهمتها فى تراجع معدل التضخم/ التغير الشهرى.

1- انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة 8.2%.

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2- انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 2.8%.

3- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.3%.

4- انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%.

جاء انخفاض أسعار الموالح ضمن تراجع لأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.2% لتساهم بمقدار 0.05%، فى معدل التغير الشهرى، فيما جاء تراجع أسعـار الأرز ضمن انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.5% لتساهم بمقدار 0.12% فى معدل التغير الشهرى.

أما تراجع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، فجاء ضمن انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% لتساهم بمقدار 0.33% فى معدل التغير الشهرى، بينما جاء انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة ضمن تراجع أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2% ليساهم 0.01% فى معدل التغير الشهرى.