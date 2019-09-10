شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رصيد ودائع لأجل 3 أشهر إلى 532 مليار درهم خلال يوليو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى رصيد الودائع لأجل من 3 أشهر لدى الجهاز المصرفى الإماراتى، إلى مستوى 532 مليار درهم خلال شهر يوليو من العام 2019، بزيادة قدرها 31.22 مليار درهم ونسبتها 6.2% مقارنة مع يونيو من العام ذاته .

وبلغ إجمالى رصيد الودائع لأجل 3 أشهر نحو 532 مليار درهم تشكل ما نسبته 55.3% من إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى فى الدولة على اختلاف آجالها وأنواعها، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزى.

ويأتى النمو المسجل فى هذه الشريحة من الودائع بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة منذ بداية العام الجارى وهو ما حفز العملاء على الاستثمار سعيا راء تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال فترة قصيرة.

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ووفقا للقائمة التى ينشرها المصرف المركزى والخاصة بحركة أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك /الإيبور/ فقد بلغت سعرها على الأجل لمدة 3 أشهر نحو 230 نقطة أساس فى حين وصلت على الأجل لمدة 6 أشهر 234 نقطة أساس و249 نقطة على أجل لمدة عام .

و يتضح من خلال أرقام المصرف المركزى أن إقبال العملاء على الودائع لأجل من 3 أشهر شهد نموا مضطردا منذ بداية العام 2019 لكن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى كانت الأكثر نشاطا .