شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل "القائمة السوداء" للعمالة السياحية فى حال ارتكاب مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة المنشآت الفندقية أن هناك ثلاثة أهداف من إنشاء قاعدة بيانات لكافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، والتى تعمل الغرفة على إنهائها قريبا، حيث تمكنت الغرفة على مدار الشهور الماضية من إدخال بيانات 98492 عاملا على مستوى الجمهورية.

وتتمثل أهداف المنظومة الإلكترونية فى إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بجمهورية مصر العربية واستخراج كارنية موحد مؤمن لكافة العاملين، وتنفيذ توجه الدولة بميكنة كافة التعاملات بين المواطنين وكافة الأجهزة بالدولة.

وكذلك الكشف الدوري على كافة العاملين أمنيا، واستبعاد من لا يصلح من العمل بالمنشآت بما فيها العمالة الأجنبية سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة، ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العاملين لتفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية.

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وقالت الغرفة بيان لها أن وزارة السياحة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إنهاء المنظومة وقد نجحت الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار، وزارة السياحة، غرفة المنشآت السياحية والشركة المنفذة لبرنامج قاعدة بيانات العاملين) للانتهاء من البرنامج الخاص بتسجيل كافـة بيـانـات العامليـن بالفنـادق.

وتُعتمد الكارنيهات من رئيس الغرفة المعنية طبقاً لما صدر بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 والذى ينص على "معاونة كل من غرفتي المنشات الفندقية والسياحية في استخراج أو تجديد كارنيهات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية المقيدين بقاعدة البيانات الأليكترونية على أن تُعتمد هذه الكارنيهات من رئيس الغرفة المعنية ".