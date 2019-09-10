شكرا لقرائتكم خبر عن 7.7 مليار درهم قيمة التبادل التجارى بين الإمارات وكندا خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا نحو 7.7 مليار درهم خلال العام 2018 وذلك وفق أحدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي جاءت ضمن تقرير أعد عن علاقات التعاون بين البلدين ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

ودأبت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد على إصدار قراءات موجزة حول مراجعات السياسات التجارية للدول التي تقوم بإعدادها وإصدارها سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال في الدولة حول التطورات والمستجدات ضمن اقتصادات الدول، والتي قد تؤثر في قراراتهم واستراتيجياتهم وتوجهاتهم الاستثمارية والتجارية.

Advertisements

وتفصيلا فقد وصلت قيمة واردات الإمارات من كندا خلال العام الماضي نحو 6.6 مليار درهم في حين وصلت قيمة التصدير وإعادة التصدير من الإمارات 1.1 مليار درهم.