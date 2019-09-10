شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عبد الله المرى من عضوية مجلس إدارة بنك قطر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك قطر الأول، في بيان لبورصة قطر، عن قبول استقالة عبد الله فهد غراب المرى من عضوية مجلس إدارة البنك، ولم يفصح البنك عن أسباب الاستقالة.

وتعانى بورصة قطر، منذ بداية العام إذ ارتفع مؤشرها العام هامشياً بنسبة 0.74% مقابل صعود بورصة مصر بنسبة 14.77% لتتصدر أفضل الأسواق العربية والشرق الأوسط.