شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: نفذنا بنية تحتية قوية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بوزارة النقل، إن لدينا مشروعات كبيرة فى مختلف المجالات، ونسابق الزمن لإنجازها قبل موعدها بالتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية.

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية فى مصر حول قطاع النقل ومستقبله فى مصر.

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أضاف المسئول "أننا نفذنا بنية قوية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة من خلال العديد من المحاور فى مختلف القطاع"، موضحا "إننا توسعنا فى وسائل النقل بتطوير الموانئ البحرية والبحرية والربط مع الدول المجاورة" و "تعاونا بشكل كبير مع العديد من الشركات العامة وشركات القطاع الخاص ولا سيما فى مشروعات الانفاق الجديدة تحت قناة السويس".

وقال المسئول إن خط المترو الرابع سينفذ بشركات مصرية فى مسافة 14 كيلو والباقى شركة يابانية مع أوراسكوم، لافتا إلى أن الخط يبدأ من حى الأشجار بـ6 أكتوبر حتى محطة الملك الصالح.

وقال إنه بجانب ذلك نسعى لتحديث الموانئ وإنشاء العديد من الموانئ الجافة لتسهيل حركة النقل مستقبلا .