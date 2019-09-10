شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال يفوق التوقعات في إطلاق مشروع "كاسكاديا الساحل الشمالى" واقتراب نفاد وحدات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجوزات المشروع وصلت لنصف مليار جنيه مبيعات في اليوم الأول من طرح المشروع باحتفالية مرور 20 عاماً على مجموعة مرسيليا بالسوق المصرى

أطلقت مجموعة شركات مرسيليا مشروع "كاسكاديا – الساحل الشمالي" خلال احتفاليتها بمرور 20عاماً على تواجدها بالسوق العقارى المصرى، وذلك على شاطئ مرسيليا بيتش 4، أحد أهم استثمارات المجموعة بالساحل الشمالي وتحديداً بالكيلو 124.5 - سيدي عبد الرحمن، والتى يحيها الفنان التونسي الكبير صابر الرباعي.

وشهد الحفل إقبالاً كبيراً فاق التوقعات على مبيعات مشروع كاسكاديا منذ إطلاقه للوهلة الأولى، وقد تمت حجوزات للمبيعات بقيمة النصف مليار جنيه خلال اليوم الأول من تسويق المشروع.

الجدير بالذكر أن مشروع "كاسكاديا" يقع بقلب منطقة سيدي عبد الرحمن وتحديداً بالكيلو 134.5 بالقرب من كل مناطق الجذب والخدمات، ومتمركز في قلب الساحل الشمالي الجديد ويعد أحدث حلقة في سلسلة مشروعات مرسيليا التي تتربع على عرش مملكة الساحل الشمالي بجانبيه القبلي والبحري.

ويحمل ذلك الإقبال رسالة نجاح تحمل في طياتها ثقة العملاء فى اسم مرسيليا بالسوق المصري، مما جعلهم يتوافدون على الحجز بالمشروع من يومه الأول فهم يعلمون جيداً تاريخ مرسيليا الحافل بالمشروعات المتكاملة والفريدة من نوعها، كما تعمل المجموعة دائماً على توفير أقصى درجات الرفاهية والاهتمام والخدمات لعملائها.

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يعد "كاسكاديا " قيمة مضافة فريدة من نوعها لمشروعات مرسيليا بالساحل الشمالي، فالمشروع أشبه بالجزيرة العائمة، حيث تقع الوحدات السكنية على جزر تتوسطها مجموعة من الكريستال لاجونز بصورة مبهرة.

وسعياً من المجموعة لتجاوز توقعات عملائها، تعاقدت مع مجموعة مستشفيات علاج العالمية والتى تنتشر فروعها بمختلف أنحاء العالم وذلك لتوفير رعاية طبية عالية الجودة، وتأكيد استمرارية الحياة بالقرية على مدار العام.