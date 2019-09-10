شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يتوقع خفض فى أسعار الفائدة من 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع المركزى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إن قراءات التضخم تعطى مساحة أكبر لمتابعة التيسير النقدى بالبنك المركزى، فعلى الرغم من أن عامل أثر الأساس المواتى هو مؤقت بطبيعته، حيث من المتوقع ارتفاع بعض القراءات فى أوقات مختلفة من السنة المالية الحالية، إلا أن أرقام التضخم ومساره المتوقع يشكلان ضمن عوامل أخرى - بيئة مواتية لخفض آخر فى أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وتوقع شعاع، خفضاً قدره من 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع المركزى المقبل، خاصة إذا ظل الموقف العالمى موائماً، وإذا اتخذ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إجراءً مماثلاً فى اجتماعه المقرر فى 17-18 من الشهر الجارى، وهذا من شأنه أن يمنح البنك المركزى متسعاً لخفض أسعار الفائدة الأساسية بأريحية، دون المخاطرة باستهداف التضخم البالغ 9% ±3% بحلول الربع الرابع من عام 2020.

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وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوى فى الحضر انخفض مرة أخرى من 8.7% فى يوليو إلى 7.5% فى أغسطس، وكذلك تباطأ التضخم الشهرى فى الحضر من 1.8% إلى 0.7، وأظهر التضخم فى إجمالى الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض من 7.8% فى يوليو إلى 6.7% فى أغسطس، مع انخفاض التضخم الشهرى من 1.5% فى يوليو إلى 0.7%.

وسجل التضخم الرئيسى فى الحضر خلال شهر أغسطس 2019 أدنى معدل له منذ فبراير 2013، وأرجع شعاع الأمر إلى أثر الأساس، كما كان هذا الانخفاض مدعوماً بالزيادات المتواضعة نسبياً فى البند المهيمن على المؤشر "الأغذية والمشروبات"، حيث جاءت الزيادة فى الأخير منخفضة نسبياً (+0.8% و+1.0% على أساس شهرى فى يوليو وأغسطس على التوالى)، على الرغم من إجراءات خفض الدعم وموسم عيد الأضحى.