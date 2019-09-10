شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: 4.4% مساهمة قطاع النقل فى الدخل القومي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن قطاع النقل من القطاعات المهمة فى مصر ومن المتوقع أن يساهم فى الدخل القومي بـ4.4% عام 2021-2022.
وجاء ذلك خلال ندوة الغرفة حول قطاع النقل بحضور وزير النقل .
وأضاف كامل أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى تساهم فى تحقيق التنمية وفق المعايير العالمية بجانب تأثر بقية القطاعات بها بشكل مباشر، لافتا إلى أن القطاع شهد تطورا كبيرا الفترة الماضية .
وأشار شريف كامل إلى ما شهده القطاع من تطور وتحسن كبير على مختلف المستويات بجانب توفير فرص العمل وتحسين الكفاءة.
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