شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 22.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.582 مليار جنيه، وذلك بعد شطب شركة جلوبال تليكوم أمس والتى يتجاوز رأس مالها 20 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.8 مليون ورقة مالية بقيمة 711 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 10.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.7 مليون جنيه، 234 ألف جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالى.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 18200 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.