الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. و18.11جنيه للشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.11 جنيه للشراء.

 

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فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
  سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.11 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.11 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.11 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.03 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.09جنيه للشراء.

18.24جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.15 جنيه للشراء.

18.27جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.07 جنيه للشراء.

18.24 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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