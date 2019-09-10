شكرا لقرائتكم خبر عن البترول :.مصر تخطو خطوات متواصلة لاستثمار مواردها البترولية والغازية بأسلوب اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البترول والثروة فى الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبو ظبى تحت عنوان، تحت عنوان "وجهات النظر الدولية: نظرة لإقتصاديات الهيدروكربون" والتي ضمت رئيس المؤتمر المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة الاماراتى وسمو الشيخ محمد بن خليفة وزير البترول البحرينى ودان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي .

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذه الجلسة كانت على قدر كبير من الأهمية وذلك لما تضمنته من

موضوعات متعلقة بالرؤى الخاصة باستثمار الفرص وطرح الحلول الخاصة بالتعامل مع التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في الدول البترولية وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول الكبرى في انتاج الهيدروكربون، ومناقشة الدور المستقبلي لموارد البترول والغاز في تغيير مزيج الطاقة المستخدم عالمياً .

وأضافت الوزارة، أن مصر من جانبها تخطو خطوات متواصلة لاستثمار مواردها من البترول والغاز بأسلوب اقتصادى من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد عبر استغلالها في مشروعات انتاج البتروكيماويات التي تحقق اعلى عائد ممكن من استغلال الغاز والبترول.

كما وضعت استراتيجية لإعادة تشكيل مزيج الطاقة لديها والاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بصورة أكبر، هذا بالإضافة إلى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف حماية الاقتصاد المصرى من التذبذبات الخاصة بالأسعار العالمية للبترول فضلاً عن وضع إجراءات حماية تشمل آليات التحوط من الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية .