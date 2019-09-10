شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط تراجع معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.12% خاسراً 90.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7965.13 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.95% خاسراً 73.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3697.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 118.1 مليون سهم بقيمة 2.98 مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 158 شركة.

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وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.71%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.49%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.32%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%.

وجاء سهم "أليانز إس إف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.24%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.23%، ثم الخدمات الأرضية بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "عناية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.89% ثم دله الصحية بنسبة 3.98%، ثم التصنيع بنسبة 3.78%.