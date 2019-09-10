شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 62.90 دولار للبرميل لخام برنت و58.17 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 62.90 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مسجلة ارتفاعا بمقدار 31 سنتا أو ما يعادل 0.5% بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 58.17 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا بنحو 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط جاءت مدعومة بالتفاؤل حول إمكانية اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ودول خارجها من بينها روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك +" بتمديد اتفاق خفض الإنتاج .

وأضافت التقارير الإعلامية العالمية أن أسعار النفط اليوم جاءت مدعومة بإعلان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، التزام المملكة بسياسة خفض انتاج النفط .

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ذكر أنه تم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للطاقة في المملكة العربية السعودية وجاءت تلك القرارات مع تأكيدات المملكه بأنها لن تغير سياستها النفطية حيث إنها تعد أكبر مصدر للنفط.