شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 4.9% فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى، إلى 4.9% فى شهر أغسطس 2019، مقابل 5.9% فى يوليو 2019. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪. Advertisements

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