شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: إصدار كارنية سياحى للعاملين يلغى إجراءات الكشف الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة انتهت من تسجيل قاعدة بيانات العاملين فى القطاع الفندقي على مستوى الجمهورية، استعدادا لاستحداث كارنية خاص للعاملين يتضمن شريحة إلكترونية بها كارت بيانات reader يحمل بيانات العامل وغير قابلة للتزوير، والتى ستكون الهوية المعتمدة للكشف الامنى عن العاملين بداية من العام المقبل.

وأشار الشاعر إلى أنه تم تسجيل 100 ألف عامل، خصوصا فى الغردقة وشرم الشيخ، وجارى التعاقد على الأجهزة التى ستقوم بقراءة الشريحة الالكترونية لتزويد أكمنة الشرطة بها، وهذا سيكون حماية للسائح لإنه سيكون معروف جميع البيانات عن العاملين، وكذلك ستوفر إجراءات الكشف الامنى التى كانت تتم فى السابق.

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وأكد أنه من المنتظر طبع الكارنيهات قريبا، وسيكون بها شريحة تخزين مدرج عليها كافة البيانات الخاصة بالعاملين، وفى أى "لجنة" مرور عندما يتم إدخال الكارنية على السيستم ستظهر بيانات العامل بالكامل دون الحاجة إلى كشف أمنى عنه.

ولفت إلى أن تلك الخطوة هامة جدا ولها انعكاس كبير على تأمين الفنادق والمنتجعات والوفود السياحية وكذلك جودة الخدمات، حيث سيصبح الـ"كارنيه السياحى" هو الهوية الجديدة التى لن يٌسمح لأى فرد أن يعمل فى القطاع بدونه.

وهو بطاقة تعريف للعامل السياحى بجميع بياناته الشخصية، ونوعية وظيفته والمؤسسة السياحية التابع لها، والتدريبات الحاصل عليها، تلك البيانات فى ربط إلكترونى بين وزارة السياحة وإتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة.