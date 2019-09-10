شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء لمخالفة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ عدد 4 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بقطع أراضٍ سكنية لمخالفتها النشاط السكنى واشتراطات التخصيص، وكذا تحويل البدرومات من جراجات خاصة إلى أنشطة تجارية بمبانٍ أخرى.

وأضاف رئيس الجهاز: تم تنفيذ قرار إزالة لمنشأ معدني مخالف للتراخيص والاشتراطات البنائية بسطح مول تجارى بمنطقة إسكان الشباب، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين طبقاً للقانون.

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وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة الدورية من قبل رؤساء الأحياء والمرور الدوري لحصر أية مخالفات في مهدها حفاظاً على النسق المعماري والحضاري لمدينة الشروق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إزالة التعديات والإشغالات والمظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.