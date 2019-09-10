شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الكويت ترفع أسعار بيع النفط للمشترين الآسيويين في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في أكتوبر. وذكر المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 30 سنتا مقارنة مع الشهر السابق. وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا لشهر أكتوبر إلى 2.90 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 1.30 دولار عن الشهر السابق. ويأتي رفع الكويت للأسعار بعد أن زادت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري أسعارها الرسمية لبيع خاميها الخفيف والمتوسط إلى آسيا في أكتوبر.

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