شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم آرابتك بنسبة 11% بعد إعلان دراسة الاندماج مع "تروجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم شركة آرابتك القابضة، بنسبة 11.32% خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بسوق دبى المالى، وبلغ حجم التداول على السهم 26.4 مليون ورقة مالية بقيمة 45.6 مليون درهم، ليحتل صدارة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً.

وجاء ذلك بعد إعلان كلا من شركتى آرابتك القابضة وتروجان القابضة، القائمة فى أبو ظبى والعاملة فى قطاع الإنشاءات، النظر فى إمكانية توحيد أعمالهما فى قطاع الإنشاءات، وفى حال توصلت الشركتان إلى اتفاق فى هذا الخصوص بعد مباشرة إجراءات الدراسات الفنية والقانونية والمالية المتقابلة ستقومان بتوقيع اتفاق مشترك تحدد بموجبه بنود والإجراءات الخاصة لعملية توحيد الأعمال، والذى قد يؤدى إلى صفقة اندماج بينهما.

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