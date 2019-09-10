شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: تطبيق كود الحماية المدنية الجديد إجباريا بداية من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة أبلغت الفنادق بمنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق الكود المصرى الموحد لاشتراطات السلامة، لافتا إلى أنه بداية من فبراير المقبل سيبدأ تطبيق الكود إجباريا على جميع الفنادق بشكل رسمى.

وأكد لليوم السابع على أهمية بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من اخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية، وقال أنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.

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وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

وأكد هشام الشاعر على أهمية الكود الموحد للفنادق العائمة، لافتا إلى أنه لم يكن هناك كود للفنادق العائمة فى السابق، موضحا أن الكود سيطبق على الفنادق العائمة الجديدة التى سيتم استحداثها، فى حين عالج الكود المشاكل التى كانت تواجه الفنادق القائمة بالفعل، كما تم بحث كافة المشكلات التى تواجه الفنادق الثابتة من خلال المركز القومى للبحوث حتى صدر لها كود خاص.