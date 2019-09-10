الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. و 16.43 جنيه للشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.43جنيها للشراء، و16.53 جنيها للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

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سعر الدولار الأمريكى اليوم
  سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.41 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.    

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.43 جنيه للشراء.        

16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.43 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.     

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سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.42 جنيه للشراء.

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16.52 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.43 جنيه للشراء.

16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.41 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.41 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.43جنيه للشراء.         

16.53 جنيه للبيع.                     

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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