شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 12.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2892.27 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.6 مليون سهم محققة ما قيمته 266.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3313 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاعى الاتصالات والاستثمار بنسبة 1.22%، 0.53%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 11.32%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.56%.