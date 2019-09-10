شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من شركة "أباتشى" يتوجه غدا لموقع حادث خالدة للبترول للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بشركة خالدة للبترول، أنه سيتم صرف مبالغ تعويضية لأهالي ضحايا ومصابي الحادث الأليم فى حقول كهرمان بالشركة، وعلاج المصابين، لافتا إلى أن مدير عام الامن الصناعي ومدير العمليات ومدير الآمن متواجدين حاليا في موقع الحادث بحقول كهرمان لمتابعة الأوضاع .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رئيس الشركة المهند خالد موافي سيتواجد اليوم بموقع الحادث بحقول الكهرمان للوقوف علي آخر ملابسات الحادث كما سيتوجه غدا فريق من شركة أباتشي الأمريكية الشريك الأجنبي لشركة خالدة للبترول ومسئولين السلامة بالهيئة العامة للبترول ومسئولين من شركة "سينو ثروة " للتحقيق في الحادث وعمل عرض موسع للحادث والوقوف على أسبابه وطرق تلافيه.

وأشار المصدر، إلى أنه تم فتح تحقيق يشمل موظفين من شركة خالد للبترول وشركة "سينو ثروة " للتعرف علي الاسباب التى أدت إلي وقوع الحادثة ومحاسبة المقصرين.

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يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشهداء الراحلين ومصابى الحادث، مؤكدة على متابعتها المستمرة لكافة الإجراءات أولا بأول وتقديم كافة أوجه التعاون للإسراع بتحديد ملابسات الحادث الأليم وردع ومحاسبة المقصرين.