شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفدا من مؤسسة إماراتية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يتطلع للتعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، مشيرة إلى أن الجهاز علي استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع إلي تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الانشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع وتحسين الخدمات المالية والغير مالية المقدمة للشباب لتحفيزهم علي ريادة الاعمال واقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.

وجاء ذلك علي هامش الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوي من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بإمارة رأس الخيمة بدولة الامارات لمقر جهاز تنمية المشروعات، وتهدف الزيارة الي التعرف علي أنشطة الجهاز التنموية المختلفة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبحث سبل التعاون بين الجهاز والمؤسسة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من خبرات الطرفين .

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ومن جانبه أعرب الوفد عن اهتمام دولة الإمارات بتوطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات حيث تجمع البلدين علاقة تاريخية قائمة علي الاحترام والتقدير المتبادل، وإلي اهتمام دولة الامارات بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص بدعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتهيئة المناخ الاقتصادي للشباب الاماراتي وتشجيعهم علي ريادة الأعمال وأكد علي أن المؤسسات العاملة في هذا المجال ستستفيد بخبرات جهاز تنمية المشروعات وستفتح افاق للتعاون والمشاركة للنهوض بهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة في البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بتقديم دعوة لمشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذب سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019 وذلك لتعزيز هذا القطاع الهام وتمكين مشروعات الشباب وترويج منتجاتها اقليميا ومحليا وكذلك إيجاد قنوات اتصال وتكامل بين اصحاب المشروعات المشاركين من جميع دول العالم لعقد صفقات وشراكات جديدة والتعرف على افضل الموردين الدوليين بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف المجالات التجارية والخدمية والصناعية.