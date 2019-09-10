بنك أبوظبى التجارى يوافق على بيع غالبية أعماله فى الهند لصالح بنك دى سى بى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة بنك "أبوظبي التجاري" التوصل إلى اتفاق لبيع أغلبية الأعمال والأنشطة المصرفية التابعة لها في السوق الهندي لصالح بنك "دي سي بي"..وبالتالي التخارج من عملياتها هناك عقب إتمام الصفقة شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية .

وأضاف البنك في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن عملية تخارجه من أغلب أعماله المصرفية في السوق الهندي، تأتي تماشيا مع استراتيجيته الرامية الى التركيز بشكل رئيسي على السوق المحلي في دولة الإمارات، مؤكدا ان عملية التخارج لن تكون لها أي تأثير على ربحيته .

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وأشار إلى أن محفظته التي سيتم بيعها تضم أصولا بقيمة 355 مليون درهم والتزامات بقيمة 601 مليون درهم، منوهًا إلى أن عملية البيع ستتم بالقيمة الاسمية للمحفظة.