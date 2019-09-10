شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رأفت فريد تاجر ذهب بسوق الصاغة، إن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء، سجلت هبوط كبير بقيمة 9 جنيهات قياسا على سعر الذهب أمس، مشيرا إلى أن الذهب هبط فى مصر اليوم من 699 جنيها أمس بالنسبة لعيار 21 إلى 691 جنيها اليوم.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر عيار 18 سجل 592 جنيها للجرام ، فيما سجل عيار 24 سجل 789 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب سجل 5528 جنيها، لافتا إلى عدم استمرار أسعار الذهب عند هذا الحد فى ظل التغير المستمر فى سعر الذهب عالميا.

ونقلت وكالة رويترز هبوط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1490.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

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وتابعت الوكالة أن الذهب خسر نحو 5% منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا، وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8% ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

سعر الذهب فى مصر، لا يمكن التوقع بمستقبله سواء هبوطا أو ارتفاعا بحسب المتعاملين فى سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتى ترتبط بالتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

يرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.

سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوت محدود قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير جدا بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.