شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يصعد لأعلى مستوى فى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامس المؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في ستة أسابيع في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، وصعدت أسهم شركات التصدير بفضل هبوط الين في حين عزز ارتفاع عائدات السندات القطاع المصرفي.
وأنهى المؤشر اليوم مرتفعا 0.35 % إلى 21392.10 نقطة بعدما لامس 21438.35 نقطة، وهو الأعلى منذ الأول من أغسطس، وارتفع 161 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 64 سهما.
وارتفع المؤشر لست جلسات متتالية بدعم من انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما دفع الأسهم العالمية للصعود.
وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات المصدرة مع هبوط الين لأقل مستوى منذ أوائل أغسطس مقابل الدولار.
وصعد سهم تويوتا موتور 1.3 % وهوندا موتور 2.4 % وسوبارو 2.3 %.
وارتفع سهم نيسان موتور 3.7 %، متفوقا على نظرائه بعد أنباء عن أن الرئيس التنفيذي للشركة هيروتو سايكاوا سيستقيل، راضخا للضغوط بعد اعترافه بالحصول على أجر زائد بشكل غير ملائم.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 % إلى 1557.99 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر نيكى يصعد لأعلى مستوى فى 6 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.