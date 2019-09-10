شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يصعد لأعلى مستوى فى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامس المؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في ستة أسابيع في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، وصعدت أسهم شركات التصدير بفضل هبوط الين في حين عزز ارتفاع عائدات السندات القطاع المصرفي.

وأنهى المؤشر اليوم مرتفعا 0.35 % إلى 21392.10 نقطة بعدما لامس 21438.35 نقطة، وهو الأعلى منذ الأول من أغسطس، وارتفع 161 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 64 سهما.

وارتفع المؤشر لست جلسات متتالية بدعم من انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما دفع الأسهم العالمية للصعود.

Advertisements

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات المصدرة مع هبوط الين لأقل مستوى منذ أوائل أغسطس مقابل الدولار.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.3 % وهوندا موتور 2.4 % وسوبارو 2.3 %.

وارتفع سهم نيسان موتور 3.7 %، متفوقا على نظرائه بعد أنباء عن أن الرئيس التنفيذي للشركة هيروتو سايكاوا سيستقيل، راضخا للضغوط بعد اعترافه بالحصول على أجر زائد بشكل غير ملائم.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 % إلى 1557.99 نقطة.