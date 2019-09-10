وزارة البترول تنعى شهداء ومصابى حادث حقول كهرمان بشركة خالدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى وزارة البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسى شهداء ومصابي الحادث الأليم فى حقول كهرمان بشركة خالدة للبترول، سائله المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن بفضله على المصابين بالشفاء . ووجهت وزارة البترول والثروة المعدنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشهداء الراحلين ومصابى الحادث، مؤكدة على متابعتها المستمرة لكافة الإجراءات أولا بأول وتقديم كافة أوجه التعاون للإسراع بتحديد ملابسات الحادث الأليم وردع ومحاسبة المقصرين. كما تتقدم الوزارة بخالص العزاء لأسر الشهداء الكرام الذين تفانوا فى أداء واجبهم حبا فى الله والوطن.

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