شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام ترصد تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس 2019.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معدل التضخم فى مصر خلال شهر أغسطس 2019، تراجعًا، ليسجل 6.78% مقابل 13.6% فى الشهر المماثل من العام الماضى 2018، حيث جاء المعدل مخالف للتوقعات التى كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع خلال هذا الشهر، وهو ما يؤكد تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار من عام لآخر، كما يؤكد صحة الخطى التى تسير الحكومة بها فى خطتها لخفض معدل التضخم.

وفقًا للبيانات الرسمية التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ننشر أهم 5 أرقام ترصد وتدلل على اتجاه معدل التضخم فى مصر نحو الانخفاض، خاصة معدل التضخم السنوى خلال شهر أغسطس والذى يعد الشهر الثالث على التوالى الذى يتراجع به معدل التضخم السنوى منذ بداية النصف الثانى من العام الحالى.

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1- انخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر أغسطس 2019 ليسجل 6.7%، مقابل 13.6% فى الشهر المماثل من 2018.

2- 6.9% حجم التراجع فى معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس الماضى.

3- انخفض معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية النصف الثانى من العام الحالى، مقارنة بما سجله شهرى يونيو ويوليه 2019، والذى بلغ المعدل خلالهما 8.9%، 7.8%، بالترتيب.

4- انخفاض أسعارعدد من السلع الاستهلاكية خلال أغسطس الماضى مقارنة بشهر يوليو السابق له، أبرزها أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -2.6%،كما انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -1.2%.

5- معدل التضخم السنوى لشهر أغسطس 2019 الأقل منذ 2007، حيث أن آخر المعدلات التى سجلها التضخم السنوى فى إطار تلك النسبة، كانت فى شهر نوفمبر 2007، بالغة 7%.