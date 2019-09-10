شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الافتتاح الرسمى.. وفد القابضة الكيماوية يتفقد كيما2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركات كيما من التجارب النهائية لتشغيل مصنع كيما 2 وذلك انتظاراً لافتتاحه الرسمى الفترة المقبلة .
وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية لـ"الخليج 365" إنه سيزور برفقة وفد من القابضة المصنع يوم الأربعاء المقبل للوقوف على أخر المستجدات، لافتا إلى أن مشروع كيما 2 يعد من أكبر مشروعات الكيماويات فى الشرق الأوسط وهو مقام على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.
وقال مصطفى، إن مصنع الأمونيا سينتج نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الافتتاح الرسمى.. وفد القابضة الكيماوية يتفقد كيما2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.