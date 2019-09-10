شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الافتتاح الرسمى.. وفد القابضة الكيماوية يتفقد كيما2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركات كيما من التجارب النهائية لتشغيل مصنع كيما 2 وذلك انتظاراً لافتتاحه الرسمى الفترة المقبلة .

وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية لـ"الخليج 365" إنه سيزور برفقة وفد من القابضة المصنع يوم الأربعاء المقبل للوقوف على أخر المستجدات، لافتا إلى أن مشروع كيما 2 يعد من أكبر مشروعات الكيماويات فى الشرق الأوسط وهو مقام على مساحة 60 فدانا ويوفر 3700 فرصة عمل.

Advertisements

وقال مصطفى، إن مصنع الأمونيا سينتج نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.